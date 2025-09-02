inklusion logo Sitio accesible
¡Así se destapó a Kristal Silva como co-conductora de La Granja VIP! ¿Cuál será su papel con los granjeros?

Kristal Silva formará parte de La Granja VIP como co-conductora y nos contó cuál será su papel y cómo será su interacción con los granjeros. ¡No pierdas detalle!

TV Azteca

La Granja VIP
