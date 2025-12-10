Venga La Alegría | Programa 10 de diciembre Parte 1 | Un año más sin Carmen Salinas y Jenni Rivera, el plan de Eleazar en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de diciembre 2025, parte 1: Familiares y amigos de Jenni Rivera y Carmen Salinas, las recuerdan en un aniversario luctuoso más; la abogada de Daniela Parra explica lo del amparo de Héctor ‘N’, la reacción de Chris Pérez a la interpretación de Dua Lipa de “Amor Prohibido”, Julita Venegas habla de Bad Bunny y de su nuevo proyecto, Andrea Torre habla de su lucha contra el cáncer de mama y Kalimba revela que ha pensado en el retiro. Además, la pasarela con vestidos rojos para lucir en Navidad, el plan de Eleazar en La Granja VIP, la receta de ceviche de uva y mucha diversión.