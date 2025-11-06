inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Venga La Alegría | Programa 6 de noviembre Parte 2 | Eleazar se convierte en el ‘blanco’ favorito de La Granja VIP y más

En la reciente Asamblea de La Granja VIP, Eleazar fue el ‘blanco’ elegido de los granjeros; además, el Favorito ‘remó contramarea’ en el Sin Palabras.

Venga La Alegría
TV Azteca

