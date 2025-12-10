inklusion logo Sitio accesible
¿Eleazar y Kim hicieron las paces con ‘El Patrón’ y Sergio? ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP!

El ‘cacaraqueo’ planea su estrategia para defenderse de la ‘golden family’, el intercambio de Eleazar y ‘El Patrón’ y más. Revive lo más destacado de La Granja VIP.

Venga La Alegría

Los granjeros vivieron el parto de Jacinta y dieron la bienvenida a la tierna becerrita, el ‘cacaraqueo’ ya planea su estrategia para defenderse de la ‘golden family’, el intercambio de Eleazar y ‘El Patrón’ y mucho más. Revive lo más destacado de La Granja VIP del 9 de diciembre 2025.

