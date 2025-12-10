¡Lorena Della y Joss se enfrentaron en la Semifinal de Chef al Instante! ¿Quién para avanzar en la aventura culinaria?

¡Se encendieron las parrillas y se armaron con impecables mandiles! La segunda Semifinal de Chef al Instante se vivió al máximo entre dos contendientes de alto calibre: Lorena Della vs. Joss. Para ganar el boleto a la Final de la aventura culinaria, prepararon croquetas con un ingrediente muy peculiar: salsa de ostión. ¿Quién consiguió avanzar? ¡Revive toda la Semifinal de Chef al Instante!