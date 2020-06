Vidanta: compromiso con el bienestar

Grupo Vidanta, en un claro compromiso con el bienestar de sus clientes nacionales y extranjeros que año con año disfrutan los extensos destinos, amplios espacios abiertos y baja densidad de huéspedes que ofrecen los hoteles, ha hecho del conocimiento público sus estatutos de seguridad e higiene en un documento denominado Estándares Extraordinarios.

El enfoque de los nuevos lineamientos a seguir para la cadena hotelera es:

-Medidas generales de prevención: Uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, distanciamiento social, entre otros, etc.

-Protocolos de acceso: Tapetes de sanitización y revisiones de temperatura para huéspedes y personal, etc.

-Bellboys y Valet Parking: Uso de caretas transparentes de protección, sanitización de equipaje y desinfección de todas las áreas del vehículo que hayan tenido contacto con el personal de estacionamientos, etc.

-Transportación interna: Ajuste en la capacidad de los vehículos de transporte interno para huéspedes, señalización de distancia en paradas de espera, limpieza y desinfección de transporte, bloqueo del asiento del copiloto, etc.

-Áreas interiores y lobbies: Implementación de puertas automáticas, sanitizante ambiental, limpieza y desinfección de áreas con alta frecuencia de contacto, señalización en elevadores que muestra capacidad de aforo, instalación de lámparas UV, etc.

-Check-in y recepción: Todo el personal debe usar careta y tapabocas como parte del uniforme, mamparas de protección escritorios y otras áreas, todo el equipo se desinfecta tras atender a cada huésped, se implementa política de no efectivo, kit de bienvenida para cada cliente que incluye información impresa, cubrebocas y gel antibacterial, etc.

-Habitaciones: Las camaristas usan guantes, se lavan las manos antes y después de la limpieza. Un equipo maneja los blancos sucios y uno completamente distinto los limpios, que son cambiados diariamente. Todas las habitaciones son sanitizadas con equipo de aspersión electrostático. Los carritos de camaristas no ingresan a la habitación y el uso de cojines decorativos se ha reducido. El bolígrafo y bloc de notas solo están disponibles a petición del huésped, etc.

-Restaurantes, bares y cocinas: ajuste de aforo, cumplimiento garantizado de todos los estándares del Manejo Higiénico de Alimentos y Certificación Cristal Internacional por CheckSafetyFirst. Todos los menús disponibles por código QR y en la app de Vidanta. Limpieza y desinfección de todas las mesas y el equipo de las mismas. Las barras de los bares se desinfectan cada 30 minutos y, de ser posible, después de cada usuario. Los alimentos en buffets son proporcionados por el staff de los mismos y el uso de servilletas de tela ha sido eliminado, excepto en los restaurantes de especialidad. Servicio para llevar o a la habitación, etc.

-Áreas exteriores y baños: número reducido de camastros en zona de alberca y playa, limpieza de los carros de personal, gel antibacterial para huéspedes, etc.

-Boutiques: venta de artículos para desinfección, política de no-efectivo con una caja especial para este método de pago, sanitización con lámparas UV, puertas automáticas, etc.

-Spas, salones de belleza, y gimnasios: disminución de aforo, cabinas y equipo sanitizados después de cada uso, revisión de temperatura a cada huésped, toallas desechables en cada gimnasio, etc.

-Aire acondicionado y piscinas: piscinas limpiadas y cloradas regularmente, revisión mensual del cloro de toda la red hidráulica, sanitización y limpieza de los ductos de aire acondicionado.

-Cafeterías de colaboradores, centros de capacitación y transportación: Además de la reducción de aforo y desinfección de todas las áreas, el personal está en constante capacitación en cuanto a medidas de higiene y seguridad refiere.

-Acceso y administración de proveedores: Además de la observación de todas las medidas implementadas, se garantiza el cumplimiento de procesos de limpieza, desinfección y sanitización de colaboradores, proveedores y productos antes de ingresar al almacén de acuerdo.

Las anteriores son medidas de sanidad e higiene que se suman a las implementadas en los centros de actividades especializadas que ofrece la cadena como Golf, Jungala y más.