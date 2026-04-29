¿Cuándo y dónde ver Extranormal EN VIVO y GRATIS? Aquí te lo decimos

Dentro de la transmisión de TV Azteca, Extranormal se presenta como un programa dedicado a la investigación de fenómenos paranormales el cual ha ganado mucha popularidad entre los fanáticos del género. Por ello ahora te contamos ¿Cuándo y dónde ver Extranormal EN VIVO y GRATIS?

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¿Cuándo y cómo ver Extranormal EN VIVO?

Si eres fanático de lo paranormal, puedes ver Extranormal EN VIVO por Azteca A Más+, transmisión de TV Azteca a nivel nacional en televisión abierta. La programación la puedes encontrar principalmente en 7.2. Es importante tomar en cuenta que el número de canales puede variar dependiendo tu proveedor de televisión de paga, el pregón en que se busque la señal o la red que emita la señal.

La transmisión comienza en punto de las 10:30 pm. Hora del centro y concluye a las 11:15.pm y podrás disfrutar de las historias más terroríficas de lunes a viernes.

¿Qué es Extranormal?

Extranormal es un famoso programa de televisión de transmisión nacional, en el que un grupo de investigadores presentan eventos paranormales, de esoterismo y demás sucesos difíciles de explicar. El equipo ha ganado gran popularidad entre los fans de este género gracias a que acuden a las locaciones, en donde muchas ocasiones se asegura que se trata de lugares abandonados, embrujados o marcados por tragedias para documentar manifestaciones fantasmales, ovnis y realizar limpias espirituales.

Fenómenos paranormales en México

México es un pías rico en historias sobre fenómenos paranormales, leyendas y locaciones embrujadas, en donde destacan tradiciones como La Llorona, el Charro Negro, la Isla de las Muñecas y la Pascualita. Además de Sitios emblemáticos como el Palacio de Lecumberri, la Casa de las Brujas y el Panteón de Belén.