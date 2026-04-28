ÚLTIMO Power Token Varonil de la novena temporada de Exatlón México. ¿Quién lo gana HOY martes 28 de abril: Rojos o Azules?

La novena temporada de Exatlón México está llegando a su final y hoy martes 28 de abril, se pone en juego el último Power Token Varonil. Esta recompensa no sólo significó una victoria individual y frente al equipo rival, sino también la posibilidad de acumular riqueza dentro la competencia. La duda que surge entre todos los fans del reality deportivo más demandante de México es la misma: ¿Quién gana hoy Rojos o Azules?

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¿Cómo llegan los atletas a la contienda por el último token varonil?

Es importante tomar en cuenta que la recta final de la Novena temporada ha comenzado a llevar al límite a los atletas y a pesar de la reciente salida de una Azul en la semana 30, esta escuadra se mantiene como la favorita para llevarse el Power Token de la semana 31.

No obstante, los fanáticos del Equipo Rojo saben que todo puede pasar, apostando a la creciente racha que ha tenido El Equipo Rojo en las últimas semanas.

¿Qué significa ganar el último Power Token de la semana 28 de Exatlón México?

Dentro de la recta final de la novena temporada, el ganar cada duelo no solo significa sumar puntos o adquirir la posibilidad de acumular riqueza con la moneda oficial de Exatlón México. Para las escuadras ganar cada circuito es un golpe directo a la moral de los rivales, lo que podría impactar de manera determinante en su desempeño, conforme la gran final se acerca.

Pronóstico y especulaciones

A pesar de que El Equipo Rojo ha comenzado a llevar al límite a los Azules, los fanáticos de la novena temporada apuestan por una victoria Azul, pues esta escuadra de la mano de Leo y Alexis han mantenido una mejor racha en victorias donde recompensas de este tipo están en juego.

Lo único cierto es que la semana 31 de la novena temporada traerá consigo una contienda al límite. No te pierdas nada del programa deportivo más querido en México solo por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales oficiales.