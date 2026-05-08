Prioriza la presencia de catarinas en tu jardín y logra un ecosistema equilibrado

La primavera 2026 nos ofrece la gran posibilidad de ser testigos de los bellos colores que ofrece la naturaleza. Los jardines de los mexicanos se lucen con las flores más bellas y los aromas más atrapantes de esta época del año.

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Quienes se esmeran por mantener con vitalidad su jardín, deben emplear diferentes estrategias para hacerles frente a factores que pueden perjudicarlo. Es así como priorizar la presencia de catarinas se convierte en una gran alternativa.

¿Beneficios de las catarinas?

Las catarinas, también conocidas en diferentes regiones como mariquitas o vaquitas de San Antonio, son pequeños insectos pertenecientes a la familia de los coleópteros. La Inteligencia Artificial (IA) destaca de estos insectos sus coloridos élitros con manchas negras que funcionan como una señal de advertencia para los depredadores, indicando que tienen un sabor amargo y pueden ser tóxicas si se ingieren.

En el ecosistema, resume Gemini, estos insectos desempeñan un papel fundamental, especialmente en la agricultura y la jardinería, ya que son depredadores naturales de plagas como los pulgones y los ácaros. “Una sola mariquita puede consumir miles de estos pequeños parásitos durante su vida, lo que las convierte en una alternativa ecológica y eficaz a los pesticidas químicos”, precisa la IA.

¿Cómo atraer catarinas a tu jardín?

Debido al comportamiento señalado, las catarinas son valoradas mundialmente como aliadas del equilibrio biológico y suelen estar asociadas a la buena fortuna en diversas culturas. Gemini afirma que atraerlas es una de las mejores decisiones para la salud de un jardín.

Es por esto que la Inteligencia Artificial invita a atraer catarinas a nuestro jardín para que actúen como un control biológico natural y comparte una guía práctica para convertirlas en las residentes permanentes de este espacio verde:

Plantas que funcionan como imanes: Las catarinas no solo comen insectos; también necesitan polen y néctar para obtener energía, especialmente durante su etapa reproductiva. Prefieren flores con forma de paraguas (umbelíferas) o con centros accesibles:



Hierbas aromáticas: El eneldo, el hinojo, el cilantro y el perejil son sus favoritos.

Flores coloridas: El cosmos, la caléndula, el geranio y la milenrama (Achillea) son altamente atractivos por su aroma y néctar.

Cubre suelos: El aliso de mar (Alyssum) proporciona refugio cerca del suelo.

El "Restaurante" de Plagas: Para que las catarinas se queden, deben tener comida. Si eliminas hasta el último pulgón con insecticidas, las catarinas se irán a otro lugar a buscar alimento.



Tolerancia mínima: Deja una pequeña colonia de pulgones en alguna planta que no sea vital. Esto servirá como "cebo" para que las catarinas pongan sus huevos allí y las larvas tengan comida al nacer.

Evita químicos: Los pesticidas de amplio espectro matan a las catarinas tan rápido como a las plagas. Opta por soluciones orgánicas solo si es estrictamente necesario.

Crea un "Hotel" de Insectos: Las catarinas necesitan lugares seguros para esconderse de los depredadores y del clima extremo:



Mantillo y hojarasca: No limpies obsesivamente cada rincón. Una capa de hojas secas o corteza en la base de las plantas les ofrece un refugio ideal.

Piedras y madera: Colocar algunas piedras grandes o troncos pequeños crea huecos frescos y protegidos.

Agua: Un plato pequeño con piedras y apenas un poco de agua les permite beber sin riesgo de ahogarse.

Reconoce a sus crías: Es vital no confundir a las larvas de catarina con plagas. Tienen un aspecto muy distinto al adulto: parecen pequeños cocodrilos negros con manchas naranjas. Una sola larva puede consumir cientos de pulgones antes de convertirse en adulto, por lo que verlas es señal de un ecosistema en excelente camino.

Control de Hormigas: Si tienes muchas hormigas, es probable que estas "pastoreen" a los pulgones y ataquen a las catarinas para proteger su fuente de melaza. Controlar el camino de las hormigas ayudará a que las catarinas puedan trabajar libremente.