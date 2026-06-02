Estos son los principales templos donde se sacrificaba gente en México

Si profundizas un poco en la búsqueda de información, te encuentras una respuesta contundente acerca de estas prácticas que ocurrían en las culturas originarias de lo que se hoy conoce como México. Y en lo más hondo de dicha forma de entender el mundo, destacan las grandes pirámides y templos sagrados donde se realizaban sacrificios humanos. Por eso a continuación conocerás las 3 sedes más importantes de las culturas antiguas.

Noticias Chiapas del 27 de marzo 2026

¿Cuáles son los principales templos donde se sacrificaba gente en el México antiguo?

Antes de pasar a los templos en sí, se debe recordar que estas ceremonias tenían un profundo carácter sagrado y cosmológico, concebidas como un alimento indispensable para que los dioses mantuvieran el equilibrio del universo y la regeneración de la vida. Por eso así lo detalla la IA de Google, con 3 espacios arqueológicos que hoy son ampliamente conocidos.

Templo Mayor (Huey Teocalli)

El Imperio Mexica (los aztecas) tuvo su principal centro ceremonial ubicado en el centro ceremonial de Tenochtitlán. Aquí se registraban sacrificios masivos para mantener el orden cósmico y contaba con dos capillas principales:

Adoratorio de Huitzilopochtli - Dado que este era el dios de la guerra, precisamente allí se realizaba la extracción de corazón a prisioneros de guerra.

Dado que este era el dios de la guerra, precisamente allí se realizaba la extracción de corazón a prisioneros de guerra. Adoratorio de Tláloc - Este era el dios de la lluvia,

Templo de la serpiente emplumada

Este sitio ubicado en la zona arqueológica de Teotihuacán ha tenido descubrimientos a lo largo de los años donde se encontraron entierros de soldados y cautivos extranjeros colocados en los puntos cardinales de la pirámide. Dichos sacrificios se realizaban para inaugurar y/o conmemorar las ampliaciones de los edificios… situación que se convertía en muertes a gran escala.

Templo de Kukulcán

Este templo estaba estrechamente ligado al Cenote Sagrado, que era un pozo natural cercano a la pirámide de Chichén-Itzá, el cual se utilizaba como un templo abierto donde se lanzaban niños, mujeres, oro y jade para pedir favores al dios de la lluvia, Chaac. Aquí la pirámide realmente servía como un calendario monumental.