Yucatecos, tras inundaciones: “Dios Chaac se molestó por estatua de Poseidón”

La lluvias llegaron a toda la República Mexicana afectando a muchos estados, como el de Yucatán, donde las fuertes inundaciones preocupan a sus habitantes, quienes piensan que todo esto podría ser culpa de Poseidón y Chaac, al asegurar que “el dios maya está molesto por la estatua del dios griego de los mares en Puerto Progreso”.

A través de TikTok, una joven originaria de Yucatán, explicó la hipótesis en la que afirma que las fuertes lluvias han sido provocadas por el enojo del dios maya, ya que desde que el gobierno del estado colocó una estatua de Poseidón, en Puerto Progreso, en lugar de una de Chaac, las tormentas han sido devastadoras.

“Yucatán se está inundando porque pusieron una estatua de Poseidón en vez de una de Chaac en Puerto Progreso. Es un pensamiento que ya tenía desde hace rato que lo vengo pensando, pero no lo quería decir porque yo pensaba ‘de pen$%#a no me van a bajar’. ¿Pero saben qué? El hecho de que hubieran un ch$ng* de personas que estuvieran de acuerdo conmigo, eso sí que me sorprendió, nunca me lo imaginé", comentó la joven en su cuenta de TikTok.

Cabe mencionar que sus videos cuentan con comentarios positivos que apoyan sus ideas, los usuarios de la red social argumentan que ellos también habían notado este extraño suceso.

“El que el yucateco de verdad, sabe muy en el fondo de su corazón que con Chaac no se juega. Debería ser yo meteoróloga, es que no había otra explicación, era la más lógica. No hay otra respuesta, es la razón obvia. Son tierras mayas y aquí el que gobierna es Chaac”, agregó.

¿Quién es Chaac para la cultura Maya?

Chaac es el dios de la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua en general. Uno de los principales dioses mayas, tal vez el más venerado y representado, sobre todo en la península de Yucatán. Es el equivalente a Tláloc para la cultura Azteca.