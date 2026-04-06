Caminos de la Vida | Programa 06 Abril 2026

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Armando y Betty se van a casar, pero no todo es fácil: tienen que enfrentarse a los duros juicios de Don Hermes, quien no cederá fácil a la relación que ellos tienen.
A Masha le gusta mucho la magia que hacen Tigre y Oso. Los amigos quieren jugar tranquilos y para conseguirlo le enseñarán a Masha un truco espectacular.
El Favorito y el Pueblo dejaron todo en el Sin Palabras por iniciar con el pie derecho la contienda por la victoria mensual... aunque uno de los equipo arrancó ‘en segunda’.
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