Lalo Mora reacciona a la polémica del hijo de Ramón Ayala y Eliseo Robles explica su reciente desmayo

Con cautela y evadiendo la polémica, Lalo Mora, quien ha sido señalado en otra ocasiones por presunto acoso, habló de las recientes acusaciones de presunto abuso sexual que enfrentaría el hijo de su amigo Ramón Ayala en Estados Unidos. Por otro lado, aclaró la polémica que surgió tras hablar de su cercanía con la muerte. Por su parte, Eliseo Robles aclaró cuál es su estado de salud tras el reciente desmayo que sufrió en pleno escenario.