Caminos de la Vida | Programa 23 Diciembre 2025

Conecta
Erik Hayser, muy emocionado por las festividades, reveló cómo se prepara para poner su arbolito de Navidad junto a su hijo de 4 años y confesó por qué ahora celebra más tranquilo.
Ceci de la Cueva nos compartió cómo se prepara cada año para recibir la Navidad a pesar de tener mucho trabajo en estas fechas. ¿Por qué tiene sentimientos encontrados en esta época?
La Navidad es una época de reuniones, pero cuando un ser querido falta en la mesa, la silla vacía se convierte en un triste recordatorio. La tanatóloga Paola Ranero nos compartió algunos consejos para sobrellevar las pérdidas en estas fechas.