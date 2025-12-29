Caminos de la Vida | Programa 29 Diciembre 2025

Conecta
Sabine Moussier habló con Ventaneando sobre las fluctuaciones de peso que le provocó un medicamento para tratar la enfermedad autoinmune con la que vive.
Axel, el hijo de María José Magán y Matías Novoa, ya alcanzó la adolescencia. Esto nos dijo la exparticipante de MasterChef Celebrity Generaciones 2025.
Desde ser personaje en una novela de Roberto Bolaño hasta convertirse en la primera mujer en dirigir La Esmeralda —la escuela de artes más relevante del país—, la trayectoria de Carla Rippey es pilar de la cultura en México.