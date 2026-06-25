Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan un caso donde un espíritu buscaría trascender

En el sexto episodio de Desde el Origen, Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal atienden un caso en el que una familia asegura que una extraña presencia se manifiesta cuando una mujer habla de su esposo fallecido. De acuerdo con los testimonios, la entidad permanecería ligada al lugar por asuntos inconclusos, por lo que los investigadores buscarán reunir evidencias y conocer qué ocurre durante la investigación.