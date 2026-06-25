Vendida por mi mejor amiga | Programa del 25 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Fernanda acusa a su amiga de vender su imagen redes sociales; ahora todo el mundo piensa que es acompañante y más. Sin embargo, Alondra asegura que fue idea de Fernanda cobrar por hacer videollamadas. Mientras tanto, el novio de Fernanda se siente traicionado y no está seguro de querer estar con ella. Giovanni explicará el fraude que Fernanda y Alondra le hicieron y la mamá de Fernanda recibirá asesoría, pues podría enfrentar problemas de legales. ¿Hasta dónde podrían llegar las consecuencias de las decisiones de Fernanda?