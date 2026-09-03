Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal enfrentan dos casos inquietantes

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a dos escenarios para investigar historias que han despertado misterio e inquietud. El recorrido comienza en una particular juguetería, donde el equipo explora los relatos alrededor del lugar, para después trasladarse a un recinto del siglo XVIII que permanece en ruinas. Ambos sitios se convierten en el escenario de nuevas investigaciones del programa.