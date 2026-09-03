Bluey | Parte favorita

Durante la cena, la familia de Bluey tiene una tradición de platicar su parte favorita del día. Bluey comienza a platicar su parte favorita que sucedió esa tarde mientras comía con su hermanita Bingo. Le pareció gracioso que le costara trabajo atrapar sus vegetales con su tenedor, pero Bluey no se dio cuenta de que estaba lastimando a su hermana y la hizo sentir triste. Bluey hace todo lo posible por hacer sentir mejor a Bingo. ¿Lo consiguió?