Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan casas marcadas por maldiciones
Octavio Elizondo y su equipo investigan historias sobre casas que estarían afectadas por supuestas maldiciones.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan las historias de diversas casas que, de acuerdo con los relatos, estarían afectadas por supuestas maldiciones. Durante la investigación, Octavio advierte que una vivienda puede convertirse en el epicentro de experiencias relacionadas con la oscuridad.