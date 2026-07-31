Octavio Elizondo y El Equipo de Extanormal exploran una finca en Jalisco marcada por presuntos sucesos paranormales
El equipo revisa evidencias captadas durante la noche y explora un sitio rodeado de relatos inexplicables.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal analizan diversos videos que muestran presuntos fenómenos paranormales ocurridos mientras las personas dormían. Además, viajan al interior de una finca en Jalisco, donde habitantes aseguran que extraños sucesos han alterado su tranquilidad, por lo que realizarán una investigación para documentar lo que ocurre en el lugar.