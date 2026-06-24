Muere importante figura de Extranormal, así se despidieron sus compañeros de él

Recientemente, la comunidad de lo paranormal y en especial de lo Extranormal se ha visto fuertemente impactada tras darse a conocer el fallecimiento de una de las figuras más representativas de Extranormal. Salvador Hernández, quien fungió como camarógrafo e investigador del programa.

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de “Chava” Hernández , ex camarógrafo de Extranormal?

Salvador “Chava” Hernández, quien se desempeñó como camarógrafo dentro del programa Extranormal, falleció el pasado domingo tras varios días en terapia intensiva. De acuerdo a lo que se ha mencionado por sus compañeros, el querido colaborador colaborador enfrentaba una grave condición de salud derivada de un aneurisma cerebral.

La noticia del deceso fue confirmada por Felipe Zendejas, productor de Extranormal, quien expresó su dolor, recordando a su amigo y compañero, pena a la que se han sumado diversas figuras relacionadas con el programa.

El papel de Salvador "Cahva" Hernández en Extranornal

Salvador “Chava” Hernández participó de manera importante dentro de numerosas investigaciones dentro de Extranormal a lo largo de su carrera, teniendo incluso un momento clave dentro del programa, en el que se le puede ver supuestamente entrando en trance, por lo que su partida marcará una fuerte pérdida para el programa.

Más allá de Extranormal, el legado de "Chava" permanece en los recuerdos de quienes compartieron experiencias a su lado y en el cariño de los seguidores que acompañaron su trayectoria.