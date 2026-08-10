Extranormal investiga una historia marcada por muñecas y presuntos fenómenos

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan dos historias inquietantes: un caso en Rusia donde la policía encontró 29 muñecas de cera con elementos que presuntamente correspondían a partes de cuerpos, y una parroquia abandonada en la que una familia reporta crecientes fenómenos paranormales. El equipo analizará las evidencias y testimonios para documentar qué ocurre en ambos lugares.