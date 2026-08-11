Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan casas marcadas por presuntas maldiciones provocadas por actos atroces

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan casos relacionados con casas que, según testimonios, estarían marcadas por presuntas maldiciones y fenómenos inexplicables. Algunos hogares, considerados espacios de seguridad y tranquilidad, terminan rodeados de historias inquietantes y experiencias que generan temor entre quienes viven o han vivido en estos lugares.

