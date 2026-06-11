El equipo de Extranormal regresa a la finca maldita donde extrañas voces piden ayuda desde el más allá

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal regresan a una misteriosa finca abandonada ubicada junto a una carretera, donde aseguran haber documentado extraños fenómenos durante una investigación anterior. Entre relatos de tragedias, presuntas voces que claman ayuda y apariciones inexplicables, los expertos buscarán descubrir qué ocurre en un sitio donde, según los testimonios, los visitantes no son bien recibidos.

