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El equipo de Extranormal regresa a la finca maldita donde extrañas voces piden ayuda desde el más allá

Un lugar marcado por accidentes, tragedias y presuntas apariciones vuelve a convertirse en el centro de una inquietante investigación paranormal.

Por: Hugo Pantoja

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal regresan a una misteriosa finca abandonada ubicada junto a una carretera, donde aseguran haber documentado extraños fenómenos durante una investigación anterior. Entre relatos de tragedias, presuntas voces que claman ayuda y apariciones inexplicables, los expertos buscarán descubrir qué ocurre en un sitio donde, según los testimonios, los visitantes no son bien recibidos.

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