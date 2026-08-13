Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal regresan de su enfrentamiento con la oscuridad; el ambiente cambia

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal continúan con una investigación que dejó nuevas experiencias tras su regreso al cuartel. El equipo relata los efectos que experimentaron después de enfrentarse a los presuntos fenómenos del lugar, mientras integrantes de Corazón Grupero cuentan su acercamiento al caso y aceptan el reto de experimentar en primera persona lo que ocurre durante la investigación.