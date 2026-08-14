Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal atienden un caso urgente y encuentran fenómenos inquietantes

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal atendieron una llamada de urgencia para investigar un caso en el que una familia asegura experimentar presuntos fenómenos paranormales. Durante la visita, el equipo documentó evidencias que buscan mostrar qué ocurre en el lugar, mientras los habitantes relatan que estas experiencias han comenzado a afectar su tranquilidad y calidad de vida.