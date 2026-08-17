Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal exploran una cineteca rodeada de misterios

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal llegaron a la Cineteca de la Alameda Central de San Luis Potosí para investigar un lugar que, según los relatos, estaría rodeado de experiencias inquietantes. Con acceso exclusivo, los investigadores recorrieron distintos espacios del recinto para conocer los testimonios y explorar qué podría estar detrás de las situaciones que visitantes y trabajadores aseguran haber experimentado.