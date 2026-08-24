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Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan los tesoros malditos de Jalisco

Octavio Elizondo y su equipo llegan a Jalisco para investigar historias sobre tesoros rodeados de misterio.

Por: Hugo Pantoja

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a Jalisco para investigar las historias detrás de los llamados tesoros malditos, relatos que combinan riquezas ocultas con supuestas experiencias paranormales. En esta nueva investigación, el equipo se adentra en un territorio donde, de acuerdo con las historias compartidas, los misterios y la actividad paranormal estarían relacionados con antiguos tesoros que aún despiertan curiosidad.

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