Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan en Tingüindín, Michoacán, la estación de tren conocida como “lugar de los aparecidos”
El Equipo de Extranormal recorre un sitio de Michoacán envuelto en historias y fenómenos que han pasado de generación en generación.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal viajaron a Tingüindín, Michoacán, para investigar una antigua y aterradora estación de tren. El lugar es conocido por la traducción purépecha de su nombre como “lugar de los aparecidos”, además de las historias y leyendas que lo han convertido en uno de los sitios más enigmáticos de la región.