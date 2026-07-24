Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan en Tingüindín, Michoacán, la estación de tren conocida como “lugar de los aparecidos”

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal viajaron a Tingüindín, Michoacán, para investigar una antigua y aterradora estación de tren. El lugar es conocido por la traducción purépecha de su nombre como “lugar de los aparecidos”, además de las historias y leyendas que lo han convertido en uno de los sitios más enigmáticos de la región.

