Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal: Analiza los casos más impactantes y explora una fábrica maldita
El programa presenta un recorrido por algunos de los casos paranormales más comentados y una nueva investigación.
Extranormal reúne un análisis de los sucesos paranormales que más han llamado la atención en los últimos días. Además, Octavio Elizondo y el equipo visitan una fábrica abandonada en San Luis Potosí, un sitio señalado por habitantes como un lugar marcado por la maldad, donde realizarán una investigación para documentar los fenómenos reportados.