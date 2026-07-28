Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan una hacienda con presunta actividad paranormal en Colima
El equipo de Extranormal presenta nuevos casos y explora un sitio rodeado de relatos paranormales en Colima.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal analizan el caso de un presunto ente invisible que habría agredido a un guardia de seguridad. Además, el equipo viaja al municipio de Cuauhtémoc, Colima, donde investiga una hacienda ubicada en una comunidad de alrededor de 70 habitantes, señalada por relatos sobre presunta actividad paranormal.