Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan un caso de presuntos fenómenos que atormentan a una persona
El equipo presenta los sucesos más comentados y atiende un nuevo caso de presunta actividad paranormal.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal revisan algunos de los sucesos paranormales que más han llamado la atención en distintas partes del mundo. Además, atienden el llamado de una persona que asegura ser víctima de constantes fenómenos inexplicables, por lo que realizarán una investigación para documentar lo ocurrido y conocer más sobre el caso.