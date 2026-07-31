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Extranormal investiga una instalación abandonada por presuntos fenómenos paranormales

El equipo analiza un caso marcado por presuntas manifestaciones inexplicables.

Por: Hugo Pantoja

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal visitan unas instalaciones abandonadas para investigar los fenómenos que, según diversos testimonios, ocurren en el lugar. Durante el recorrido buscan evidencias relacionadas con la supuesta presencia de un ente joven y otros hechos que han convertido al inmueble en un sitio de interés para los investigadores de lo paranormal.