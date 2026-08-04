¿Los animales advierten lo que viene? Extranormal analiza extrañas señales e investiga un cuartel militar marcado por la energía negativa.

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan teorías que relacionan el comportamiento atípico de algunos animales con posibles acontecimientos futuros. Más adelante, el equipo visita “El Cuartel”, un antiguo cuartel abandonado en Guanajuato, donde habitantes y testigos aseguran percibir una intensa presencia de energía negativa y fenómenos difíciles de explicar.