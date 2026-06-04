¿Brujería y una muerte sin explicación? Octavio Elizondo investiga dos casos que estremecen a los investigadores de Extranormal

Octavio Elizondo encabeza dos nuevas investigaciones para Extranormal. La primera lo lleva a un antiguo cuartel donde vecinos aseguran que se realizan presuntos actos de brujería. La segunda reúne al equipo con un reconocido creador de contenido paranormal para explorar un cine abandonado, escenario de la misteriosa muerte de un indigente que habitaba el lugar.