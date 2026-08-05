Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan un presunto caso de brujería que aterra a una familia
Una mujer pidió ayuda al equipo tras asegurar que vive extraños sucesos dentro de su casa.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal atendieron el llamado de Fátima, quien asegura ser víctima de presuntos ataques de brujería. Durante la investigación, el programa documenta los fenómenos que, según el testimonio de la familia, alteran la tranquilidad del hogar, mientras el equipo busca evidencias para comprender lo que ocurre en el lugar.