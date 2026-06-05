Una fábrica abandonada aterroriza a Guanajuato: Los investigadores de Extranormal buscan respuestas entre sus ruinas
Una antigua fábrica abandonada se ha convertido en el centro de inquietantes relatos sobrenaturales.
El equipo de Extranormal llegó a una abandonada fábrica en Guanajuato para investigar los extraños fenómenos reportados por vecinos de la zona. Testimonios aseguran que una presunta fuerza paranormal ronda el lugar desde hace años, convirtiéndolo en uno de los sitios más misteriosos de la región. Los investigadores buscarán evidencias que expliquen lo que ocurre entre sus ruinas.