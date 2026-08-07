Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan el colapso de un templo y una presunta batalla espiritual

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal analizan una presunta batalla espiritual y revisan el caso del colapso de la cúpula de un templo de más de 200 años en San Juanico, Escobedo, Jalisco. Testigos relatan lo ocurrido tras el derrumbe sobre el altar, mientras los investigadores exploran las distintas versiones que rodean este hecho.

