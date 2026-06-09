Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal enfrentan nuevos peligros en “La química siniestra”: el lugar maldito que vuelve a abrir sus puertas

La investigación de La Química Siniestra continúa en Extranormal. Tras haber sido perseguidos durante una visita anterior, Octavio Elizondo y su equipo regresan al abandonado inmueble para enfrentar nuevos fenómenos inexplicables. Los expertos buscarán descubrir qué ocurre en el sitio y realizar una nueva exploración marcada por peligros, misterio y presuntas manifestaciones que prometen sorprender a la audiencia.