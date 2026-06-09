Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal enfrentan nuevos peligros en “La química siniestra”: el lugar maldito que vuelve a abrir sus puertas
El equipo de Extranormal vuelve al lugar donde vivió momentos de terror para enfrentar una presencia que parece más fuerte que nunca.
La investigación de La Química Siniestra continúa en Extranormal. Tras haber sido perseguidos durante una visita anterior, Octavio Elizondo y su equipo regresan al abandonado inmueble para enfrentar nuevos fenómenos inexplicables. Los expertos buscarán descubrir qué ocurre en el sitio y realizar una nueva exploración marcada por peligros, misterio y presuntas manifestaciones que prometen sorprender a la audiencia.