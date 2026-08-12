Octavio Elizondo y Extranormal regresan al cuartel: la investigación comienza de nuevo

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal regresaron al cuartel para retomar una investigación que anteriormente estuvo marcada por preguntas y presuntos fenómenos paranormales. En esta nueva visita, los investigadores advierten que el lugar ha cambiado, por lo que deberán explorar nuevamente sus espacios y analizar qué elementos podrían explicar las experiencias registradas durante su primera investigación.