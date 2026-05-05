Extranormal | Programa completo del 5 de mayo del 2026 | Más de 100 muñecas… y una domina todo: el misterio que inquieta en San Luis Potosí
Un lugar lleno de muñecas y una presencia que destaca entre todas.
En San Luis Potosí, una casa repleta de más de 100 muñecas ha despertado la curiosidad de investigadores y visitantes. Aunque sus rostros parecen inocentes, algunos aseguran sentir miradas constantes dentro del lugar. Una muñeca en particular ha llamado la atención por su presencia dominante, convirtiendo esta historia en un tema recurrente de relatos e investigación.