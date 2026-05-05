“Cambió de novia, pero no de suegra” | Acércate a Rocío Programa Completo 05 de mayo del 2026

“Siempre quiere lo mío y se queda con ello” Yuli llega a Acércate a Rocío luego de que Marvin, su prometido, la dejara para andar con su hermana: Karen, tristemente la mamá de ambas, Alicia, solamente apoya a Karen, aún y cuando Yuli se dedicó a mantenerlas a las tres después de que el jefe de familia muriera. Este es el programa completo de Acércate a Rocío.