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“Cambió de novia, pero no de suegra” | Acércate a Rocío Programa Completo 05 de mayo del 2026

Yuli tenía un novio, y él la dejó para irse con Karen, su hermana y lo peor de todo es que su mamá, Alicia, apoya solamente a Karen, mostrando claramente las preferencias.

“Siempre quiere lo mío y se queda con ello” Yuli llega a Acércate a Rocío luego de que Marvin, su prometido, la dejara para andar con su hermana: Karen, tristemente la mamá de ambas, Alicia, solamente apoya a Karen, aún y cuando Yuli se dedicó a mantenerlas a las tres después de que el jefe de familia muriera. Este es el programa completo de Acércate a Rocío.

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