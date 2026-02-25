Muere Jaime Cuevas Lepe, famoso cantante y actor mexicano, autor de “Página blanca”

Lamentablemente, este miércoles 25 de febrero se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Jaime Cuevas Lepe, quien fue un cantante y actor reconocido por su gran simpatía y talento. La Asociación Nacional de Actores, fue quien dio a conocer el suceso por medio de sus redes sociales, donde lo despidieron con mucho amor y respeto.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Jaime Cuevas Lepe “Fernando Lepe”, Socio Activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a su familia, amistades y gremio artístico. Descanse en Paz".

¿Quién era Jaime Cuevas Lepe?

Jaime fue oriundo de Guadalajara, Jalisco, y nació un 10 de febrero de 1934, por lo que falleció a los 92 años. Cabe resaltar que Lepe vivió su niñez y parte de su adolescencia entre México y Estados Unidos, hasta establecerse en la CDMX en 1940.

El vivir en varios lugares le dio a Jaime la oportunidad de conocer mucho sobre diversas culturas y decidió formarse como músico, estudiando canto y música en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de México.

La primera canción de “Fernando Lepe” fue "Página blanca", la cual se consolidó como uno de sus mayores éxitos en su trayectoria musical y hoy en día, muchos cantantes han hecho cover de este clásico inolvidable.

Jaime Cuevas Lepe: El actor y músico que nació con talento nato

A pesar de que Jaime estudió música, su carrera profesional fue más allá de los acordes, ya que también incursionó en la actuación, director de escena y aunque no lo creas, también fue maestro de yoga. El actor recibió varios premios por su excelencia y disciplina en distintos estados de la República Mexicana: Placa al Mérito como maestro y Medalla Virginia Fábregas por la ANDA, entre otros.

Entre sus temas musicales más conocidos destacan: