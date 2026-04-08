Las películas más impactantes de María Félix para recordar su legado en su aniversario luctuoso

Este miércoles 8 de abril del 2026 se celebra un año más el aniversario luctuoso de María Félix. En esta ocasión es la oportunidad de recordar su legado dentro del cine nacional. La actriz contó con una presencia importante y un estilo inconfundible. “La Doña” protagonizó películas que se convirtieron en referentes de la época dorada del cine nacional.

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Aniversario luctuoso de María Félix: las películas que marcaron la historia del cine mexicano

Doña Bárbara (1943), el papel que la convirtió en leyenda

Uno de los trabajos más recordados y emblemáticos de la actriz es Doña Bárbara, historia que la consolidó como una mujer fuerte y dominante. Su interpretación marcó un antes y un después dentro de su carrera.

Enamorada (1946), un clásico del cine romántico

Dentro de Enamorada de 1946, María Félix mostró una faceta distinta, en donde su carácter y sensibilidad marcan una historia que sigue siendo relevante entre las nuevas generaciones.

Tizoc (1957), reconocimiento internacional

La actriz también compartió pantalla junto a Pedro Infante en Tizoc, película que obtuvo reconocimiento internacional y la ayudó a consolidar su prestigio artístico.

Maclovia (1948), una historia inolvidable

Otro de sus trabajos a destacar es Maclovia, en donde su presencia en escena le ayudó a reafirmar su lugar como una figura clave del cine nacional.

Un ícono que trasciende generaciones

Sin lugar a duda, el legado de María Félix hoy en día continúa siendo vigente y es gracias a su talento y personalidad que se posiciona como un referente cultural y artístico, el cual sigue inspirando a las nuevas generaciones.

