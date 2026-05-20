¿Donald Trump CONFIRMA la existencia de extraterrestres? Sube inquietante video a redes sociales

En los últimos años se ha reavivado una discusión intensa y ha generado un gran debate debido a dos posturas de esta idea que ha la ha acompañado: ¿Hay vida en otros planetas?, pues aunque hay quienes lo han confirmado en realidad no han logrado tener una sólida evidencia.

Por otro lado, tenemos a los escépticos que rotundamente han negado estas versiones al no ser testigos de que seres de otros planetas, aliens, marcianos, extraterrestres o visitantes estén dentro de nuestra galaxia.

Los años pasan y cada vez es más común verles en las películas y series, pero nunca hemos sido testigos de que alguno exista y por años, las teoría conspirativas han surgido respecto a este tema y en las últimas horas ha habido una que lo confirmaría: El presidente de los Estados Unidos con un extraterrestre.

Video de Donald Trump con un extraterrestre

A través de su red social “Truth Social”, el vigente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump compartió un video donde se le ve caminando con agentes, equipos militares y un extraterrestre esposado, como si se tratara de que lo escoltan.

Trump just posted a photo of himself walking with an Alien on Truth Social 👽



We have never been closer to the truth. https://t.co/MEA9T4H1cf pic.twitter.com/0Gw9fdN253 — Interstellar (@InterstellarUAP) May 17, 2026

El video generó bastante revuelo en demás redes sociales pues lejos de intentar descifrar un mensaje del mandatario, esta no sería la primera vez que el presidente estadounidense habla o menciona algo respecto a vida ajena al planeta Tierra.

Donald Trump confirma la existencia de extraterrestres

En medio de tensiones mundiales debido a conflictos bélicos en diferentes zonas, Donald Trump había afirmado hace unos meses que Barack Obama había filtrado información clasificada cuando habló de extraterrestres, por lo que este lo habría confirmado para la televisión.

Aunque a varios meses de estas declaraciones no se pronunció de nuevo respecto al tema, hay personas en internet que sugieren que pronto podría ser pública la supuesta noticia de que hay vida en otros planetas y que incluso ya hemos tenido contacto con estos seres.