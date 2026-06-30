Antes del México vs. Ecuador: los tres porteros de la selección mexicana que sorprendieron al aparecer en una película de terror junto a Mario Almada, Manuel Ojeda y María Sorté

A lo largo de la historia del futbol mexicano hemos visto que varios jugadores han sido parte de telenovelas, anuncios, cápsulas, pasarelas de moda e incluso han sido parte del elenco de algunas películas, entre ellos destacan los nombres de tres arqueros que defendieron la portería de la Selección Mexicana. Este film puedes verlo previo al encuentro entre México contra Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“La hacienda del terror”, fue un proyecto que abarcó el suspenso, miedo y terror y reunió las actuaciones de los porteros Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel, además, contó con la actuación de primeros actores como: María Sorte, Mario Almada y Manuel Ojeda Ana Luisa Peluffo y Norma Lazareno.

¿Cuándo se estrenó y de qué trata La hacienda del terror?

La hacienda del terror fue un proyecto mexicano que se estrenó en 2005 dirigido por Roberto Marroquín, Patricia I. Fuentes y Alejandro Todd, y aunque fue un proyecto que llamó la atención por su género, también logró destacar por combinar el trabajo de importantes artistas, así como actores juveniles como Geraldín Bazán, así como deportistas.

La historia sigue a un grupo de herederos que llega a una antigua hacienda para reclamar una millonaria herencia, sin embargo, al instalarse en el lugar descubren que hay una maldición, presencia paranormal, misteriosas muertes y sobre todo mucho suspenso. Este film que consta de 90 minutos fue filmado en Guadalajara, Jalisco, y es uno de los proyectos que recuerdan los fans del terror y amantes del futbol.

¿Por qué aparecieron Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel?

De acuerdo con información difundida, la participación de los tres porteros que coinciden en que fueron arqueros del Club Guadalajara, fue para responder a una estrategia de producción para atraer al público, pues recordemos que durante ese año, los jugadores se encontraban en su mejor momento de popularidad.

Durante el desarrollo de la historias puede ver que Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel hicieron varios cameos ya que interpretaron a pequeños personajes que aportaron un plus en la historia de los protagonistas.