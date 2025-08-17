Muere Terence Stamp, actor en Superman de Christopher Reeve, a los 87 años

El universo de Superman y de los comics está de luto tras perder a un ícono del cine, Terence Stamp, quien según reportes internacionales murió a los 87 años de edad. Esto es lo que se sabe del fallecimiento del que interpretara al General Zod en Superman de Christopher Reeve.

¿Quién fue Terence Stamp?

Terence Stamp, quien brillara en el cine por papeles como el General Zod en Superman (1978 y 1980), nació en Londres el 22 de julio de 1938. Participó en más de medio centenar de películas, destacando sus actuaciones en Superman, Striptease (1996), Star Wars: Episodio I (1999) y Operación Valquiria (2008). Además, prestó su voz para el papel de Jor-El en la serie Smallville. Debutó en el séptimo arte a los 24 años de edad en Billy Budd, y por aquella actuación recibió una nominación al Oscar.

¿De qué murió Terence Stamp?

Acorde con medios internacionales, Terence Stamp, el actor británico que interpretó al General Zod en Superman de Christopher Reeve, murió este domingo a los 87 años. Si bien la familia no ha confirmado las razones del deceso, compartieron un sentido mensaje en la agencia de noticias Reuters: “Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”.

