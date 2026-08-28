Paula siempre está con una pelota roja que, según ella, pertenece a Julieta, una amiga invisible. “La niña de la pelota” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Diana nota que Paula siempre está junto a una pelota roja y descubre que pertenece a Julieta, una amiga que solo ella puede ver.
Algunas veces esas voces infantiles, esas risas que escuchamos en el viento sin poder distinguir de dónde vienen, son ecos de la peor de las tragedias. Niños inocentes que buscan regresar y recuperar todo lo que perdieron. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.