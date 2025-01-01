Lo Que La Gente Cuenta
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Una nueva casa despierta la ambición de Daniel y libera una presencia aterradora. "Oro" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Francisco encuentra un sombrero mágico para conquistar a su vecina. "Magia" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Ana desaparece y regresa 20 años después poseída por un demonio. "Habitación 118" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Julieta queda atrapada en otra dimensión junto a su abuela y una criatura diabólica. "Anteojos" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Israel enfrenta un aterrador monstruo que solo aparece en la oscuridad. "En la Oscuridad" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Una novia muerta posee a una joven para buscar al amor que la abandonó. "Y Felices para Siempre" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Jorge enfrenta a criaturas invisibles que se alimentan del dolor humano. "Voces" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Tres jóvenes quedan atrapados con una aterradora criatura en una casa abandonada. "La Casa de la Esquina" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Francisco usa un sombrero mágico para conquistar a su vecina y todo sale mal. "Magia" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Nubia hereda un poderoso libro de magia y deberá protegerlo de una fuerza oscura. "La Aprendiz" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Rutas de la Vida
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Una mujer toma un taxi y un inesperado viaje cambia su vida para siempre. | Rutas de la Vida: "Alacrán al pecho"
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Una modelo y una taxista cruzan sus caminos y un encuentro cambia sus vidas para siempre. | Rutas de la Vida: "Amanecer"
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Una noche de borrachera lleva a Rafael a encontrar a un bebé que cambiará su vida. | Rutas de la Vida: "Mi vida sobre ruedas"
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Tres pasajeros son sospechosos de balear al oficial Huerta, pero todos esconden secretos. | Rutas de la Vida: "Cuando te toca"
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Liz y Tony hacen clic en un paseo en bus, mientras ella es víctima de un ladrón de joyas sin saberlo. | Rutas de la Vida: "Dos desconocidos"
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Unos los ven como héroes, mientras otros dudan de sus verdaderas intenciones. | Rutas de la Vida: "Los vengadores del camión"
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Un retraso del camión los dejó atrapados, incomunicados y esperando un bebé. | Rutas de la Vida: "Atrapados"
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Unos brownies “especiales” cambiaron su vida entre un despido, una demanda y el amor. | Rutas de la Vida: "Los especiales"
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Un simple celular convierte el peor día de Israel en una pesadilla inesperada. | Rutas de la Vida: "El celular"
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En su nuevo trabajo, Érika se reencuentra con un viejo amor y tendrá una nueva oportunidad. | Rutas de la Vida: "Segunda oportunidad"